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Захарова: Санкции Евросоюза в отношении России появляются сами по себе

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
Захарова напомнила, что Москва неоднократно заявляла о том, что "не ждет санкций".
Захарова заявила о возникающих самих по себе санкциях ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово "ожидаем", "ожидание", "ожидать" здесь вообще употреблять не надо", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее в эфире радиостанции "Комсомольская правда" Мария Захарова также прокомментировала неожиданное заявление Лондона относительно необходимости ввода санкций против газопровода "Северный поток-2" из-за инцидента с рейсом Ryanair.
"Знаете, такой уже притчей во языцех стали "британские ученые". Мне кажется, на подходе уже "британская логика" - как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят", - отметила Захарова.
Политика,Мария Захарова,МИД,ЕС,Москва,Россия,
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