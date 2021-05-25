Захарова заявила о возникающих самих по себе санкциях ЕС

"Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово "ожидаем", "ожидание", "ожидать" здесь вообще употреблять не надо", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
"Знаете, такой уже притчей во языцех стали "британские ученые". Мне кажется, на подходе уже "британская логика" - как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят", - отметила Захарова.