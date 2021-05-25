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«Я для вас Путин»: глава Коми ответил на возмущения жителей

News.ruиещё 6
21 минуту назад
Глава республики Коми Владимир Уйба предложил жителям посёлка Мутный Материк сформировать перечень вопросов по своему селу. Таким образом он отреагировал на намерение граждан обратиться с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину в связи с нефтерозливом на Ошском месторождении. Запись встречи Уйбы с населением опубликовал YouTube-канал «Новая Республика».
«Я для вас Путин»: глава Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей
Фото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»Владимир Трефилов/РИА «Новости»
В ходе встречи Уйба предложил местным жителям составить перечень вопросов, касающийся состояния их населённого пункта. При этом он подчеркнул, что эти вопросы не следует связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью».
На это предложение губернатора собравшиеся заявили, что составляют подобные перечни ежегодно и предположили, что на этот раз следует обратиться напрямую к президенту Путину.
Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам? <...> Я для вас Путин, — заявил Владимир Уйба.
Инцидент с попаданием нефтепродуктов в реку Колва в Усинске (Республика Коми) произошёл 11 мая. Причиной стала разгерметизация напорного нефтепровода Ошского месторождения. Как сообщили власти республики, источник утечки располагался в Ненецком автономном округе. В Усинске в этой связи было введено чрезвычайное положение.
Позднее пресс-служба компании «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщила, что источник утечки находился на расстоянии 300 метров от береговой линии реки Колвы. На почве распространилось около 90 тонн нефтесодержащей жидкости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
В Росприроднадзоре сообщают, что площадь загрязнённых земель составила около 1,3 гектара.
Политика,Владимир Уйба,Владимир Путин,Республика Коми,
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