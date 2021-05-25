Пушков предрек США тяжелые времена

Ранее Пушков раскрыл
суть политики администрации президента США Джо Байдена
в отношении России. Он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома
Джен Псаки о том, что США за последние несколько недель одновременно выпустили приглашение на встречу и ввели санкции против России. Пушков также прикрепил к записи видео с Псаки, в котором она говорит, что США намерены перейти «к более стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией. Однако, по ее словам, это не означает, что Вашингтон отступает «в вопросах, вызывающих беспокойство». По мнению российского политика, Байден
хочет стабильных отношений с Москвой, но при этом сохранить все санкции.