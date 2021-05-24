Захарова объяснила поднятие Белоруссией истребителей в воздух

Захарова отметила, что истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС.
По словам Захаровой, в МИД РФ приняли к сведению задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича
и считают этот вопрос внутренним делом Белоруссии.
Представитель МИД выразила удивление в связи со скоординированной позицией по поводу посадки самолета и задержания Протасевича стран Запада и ряда международных организаций. Она указала, что подобные инциденты происходят регулярно, но раньше реакция на них практически отсутствовала.
«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию», - подчеркнула Захарова.
Как сообщал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.