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Захарова объяснила поднятие Белоруссией истребителей близостью АЭС

Вероника Полынина
57 минут назад
Москва считает, что действия Белоруссии в ситуации с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова объяснила поднятие Белоруссией истребителей в воздух
Фото: ТАССТАСС
Захарова отметила, что истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС.
По словам Захаровой, в МИД РФ приняли к сведению задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и считают этот вопрос внутренним делом Белоруссии.
Представитель МИД выразила удивление в связи со скоординированной позицией по поводу посадки самолета и задержания Протасевича стран Запада и ряда международных организаций. Она указала, что подобные инциденты происходят регулярно, но раньше реакция на них практически отсутствовала.
«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию», - подчеркнула Захарова.
Как сообщал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
Политика,Роман Протасевич,Мария Захарова,МИД,ЕС,Москва,Беларусь,
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