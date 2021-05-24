Захарова объяснила поднятие Белоруссией истребителей в воздух

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Захарова отметила, что истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС.

По словам Захаровой, в МИД РФ приняли к сведению задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и считают этот вопрос внутренним делом Белоруссии.

Представитель МИД выразила удивление в связи со скоординированной позицией по поводу посадки самолета и задержания Протасевича стран Запада и ряда международных организаций. Она указала, что подобные инциденты происходят регулярно, но раньше реакция на них практически отсутствовала.

«Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию», - подчеркнула Захарова.