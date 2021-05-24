Сноудена возмутил инцидент с Ryanair в Белоруссии

Сноуден считает, что «посадка самолета по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением». По его мнению, это «современное выражение «экстраординарной выдачи» времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами)». Сноуден призвал бороться с подобными явлениями, под какими бы флагами они ни происходили, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.