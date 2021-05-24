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Сноуден счел инцидент с Ryanair в Белоруссии возмутительным

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
40 минут назад
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал инцидент с бортом Ryanair в Минске. Отметим, что в 2013 году Франция и Португалия закрыли воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса из-за подозрения, что Сноуден находился на борту.
Сноудена возмутил инцидент с Ryanair в Белоруссии
Фото: ReutersReuters
Сноуден считает, что «посадка самолета по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением». По его мнению, это «современное выражение «экстраординарной выдачи» времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами)». Сноуден призвал бороться с подобными явлениями, под какими бы флагами они ни происходили, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
Политика,Роман Протасевич,Эво Моралес,Эдвард Сноуден,РИА Новости,Боливия, Многонациональное Государство,Португалия,Минск,Беларусь,Франция,
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