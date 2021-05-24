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Посла Колумбии вызвали в МИД в связи с заявлениями о кибератаках якобы из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
24 минуты назад
Посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро был вызван в МИД России в связи с заявлениями о кибератаках, якобы осуществлявшихся из России, заявило российское дипведомство.
МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках
Фото: ТАССТАСС
«Двадцать четвертого мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол республики Колумбии в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России». Данное утверждение прозвучало у Диего Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии», – говорится в заявлении ведомства.
Дипведомство подчеркнуло, что Москва неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности.
«Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам», – уточнило министерство.
Кроме того, МИД добавил, что ранее российские компетентные органы направили проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения.
«Вновь призываем партнеров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем. Подтверждаем также готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию», – заключили в российском дипведомстве.
Напомним, Молано в интервью заявил о том, что Россия якобы причастна к протестам против налоговой реформы в Колумбии, которые продолжаются с конца апреля. Беспорядки произошли в нескольких городах, включая столицу Колумбии, свыше 1,9 тыс. человек пострадали, более 40 погибли. Согласие кабмина изменить планы относительно реформы, а также отставка министра финансов не остановили протесты.
Посольство России заявило, что утверждения министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о том, что Москва якобы причастна к протестам в стране, не соответствуют действительности.
Политика,МИД,Москва,Россия,Колумбия,
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