МИД вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках

«Двадцать четвертого мая в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол республики Колумбии в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России». Данное утверждение прозвучало у Диего Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии», – говорится в заявлении ведомства.
«Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам», – уточнило министерство.
«Вновь призываем партнеров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем. Подтверждаем также готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию», – заключили в российском дипведомстве.