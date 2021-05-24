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Названа возможная дата встречи Путина с Лукашенко

Lenta.ru
16 минут назад
Встреча президентов России и Белоруссии Владимир Путина и Александра Лукашенко может состояться в Сочи в пятницу, 28 мая.
Названа возможная дата встречи Путина с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Возможную дату называет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не называя точной даты, сообщил, что переговоры запланированы на конец мая. По его словам, в частности, стороны обсудят вопросы интеграции.
Предыдущие переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле 22 апреля. Беседа продолжалась около четырех часов. По итогам встречи Песков сообщил, что политики обсуждали сотрудничество в высокотехнологических областях, энергетике, а также торгово-экономическое сотрудничество.
9 мая президенты пообщались по телефону. В частности, они обменялись поздравлениями с Днем Победы и мнениями по внутренней ситуации в Белоруссии и России.
Политика,Александра Лукашенко,Дмитрий Песков,Газета "Коммерсантъ",Беларусь,
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