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Россия дала согласие на саммит с США

Суть событийиещё 2
29 минут назад
Первая очная встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана прошла в Женеве. Из сообщения Совета безопасности России можно сделать вывод о том, что РФ наконец формально согласилась на саммит с заокеанской державой.
Россия согласилась на саммит с США
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS
«Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно», приводит официальное сообщение «Коммерсант».
Кстати, издание еще на прошлой неделе сообщало о том, что такая встреча планируется. Ранее Патрушев и Салливан лишь созванивались по телефону.
В сообщении Совета безопасности РФ также отмечено, что встреча в Женеве стала «логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном». Тогда консультации глав дипломатических ведомств РФ и США проходили в столице Исландии Рейкьявике.
Политика,Джейкоб Салливан,Николай Патрушев,Сергей Лавров,Совет безопасности РФ,Россия,Соединенные Штаты,
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