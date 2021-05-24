Россия согласилась на саммит с США

«Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно», приводит официальное сообщение «Коммерсант».
Кстати, издание еще на прошлой неделе сообщало о том, что такая встреча планируется. Ранее Патрушев и Салливан лишь созванивались по телефону.
В сообщении Совета безопасности РФ также отмечено, что встреча в Женеве стала «логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном». Тогда консультации глав дипломатических ведомств РФ и США проходили в столице Исландии Рейкьявике.