Лавров: ЧП с самолетом Ryanair надо оценивать на основе всех данных

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Как отметил глава российского МИД, представитель МИД Белоруссии в заявлении подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную прозрачность, включая в случае необходимости прием международных экспертов.

"Я думаю, что это абсолютно разумный подход", — добавил глава МИД РФ.

Минск готов предоставить об этом всю необходимую информацию, добавил Лавров.

"Еще раз подчеркну: важно на трезвую голову оценить ситуацию, тем более, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию", — сказал он на встрече с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич , основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.