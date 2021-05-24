Лавров: ЧП с самолетом Ryanair надо оценивать на основе всех данных

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление", — сказал Лавров на пресс-конференции.
"Я думаю, что это абсолютно разумный подход", — добавил глава МИД РФ.
"Еще раз подчеркну: важно на трезвую голову оценить ситуацию, тем более, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию", — сказал он на встрече с греческим коллегой Никосом Дендиасом.