Воробьев произвел перестановки в правительстве Подмосковья

"Мы делаем некоторые изменения в правительстве Московской области. В частности, Ильдар Нуруллович - первый вице-губернатор - будет совмещать эту должность с должностью председателя правительства. Мы вводим такую позицию для того, чтобы координировать все важные ключевые направления, чтобы перемены, реализация национальных проектов шли очень интенсивным темпом. Хромушин Евгений Акимович становится вице-губернатором. Он отвечает за очень серьезный блок - и ЖКХ, и энергетика, жилищная инспекция, комитет по тарифам и ценам также входит в его ведение", - сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства и главами городских округов.
"Прошу нашу областную думу <...> рассмотреть кандидатуры и поддержать", - добавил губернатор.