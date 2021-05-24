Новый департамент по работе с молодёжью появится в Кремле

По информации издания из собственных источников в АП, единую систему воспитания молодёжи выстраивает внутриполитический блок администрации президента. Работа будет координироваться непосредственно Кремлём, для чего там, скорее всего, появится новое подразделение.

Молодёжная политика в этом свете будет рассматриваться как часть глобальной задачи — воспитания, в которую будет входить просветительская деятельность. Воспитание будет начинаться уже в школе и не ограничиваться официальными возрастными рамками для молодёжи в 35 лет.