Власти России хотят снизить цены на пластиковую упаковку

Российские власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку, сообщает издание "Известия" со ссылкой на протокол совещания в Министерстве промышленности и торговли с производителями продуктов.

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По данным издания, министерства промышленности и торговли, энергетики и сельского хозяйства предложат меры по регулированию цен на первичные полимеры, из которых производится пластиковая упаковка. Стремление к сдерживанию цен объясняется значительным подорожанием такой упаковки, указано в материале.

Так, с начала текущего года цены выросли на 70-80%, что грозит ростом себестоимости продуктов питания, нуждающихся в пластиковой упаковке. В частности, себестоимость продукции молочной отрасли уже выросла на 5%.

министерстве энергетики сообщили изданию, что для рассмотрения ценообразования на нефтехимическую продукцию создана специальная рабочая группа. При этом в ведомстве отметили, что первичные полимеры составляют 40%, то есть меньшую часть, от стоимости пластиковой упаковки.