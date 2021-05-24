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Власти России хотят снизить цены на пластиковую упаковку

Газета.Ruиещё 1
25 минут назад
Российские власти обсуждают меры по снижению цен на пластиковую упаковку, сообщает издание "Известия" со ссылкой на протокол совещания в Министерстве промышленности и торговли с производителями продуктов.
Власти России хотят снизить цены на пластиковую упаковку
Фото: APAP
По данным издания, министерства промышленности и торговли, энергетики и сельского хозяйства предложат меры по регулированию цен на первичные полимеры, из которых производится пластиковая упаковка. Стремление к сдерживанию цен объясняется значительным подорожанием такой упаковки, указано в материале.
Так, с начала текущего года цены выросли на 70-80%, что грозит ростом себестоимости продуктов питания, нуждающихся в пластиковой упаковке. В частности, себестоимость продукции молочной отрасли уже выросла на 5%.
В министерстве энергетики сообщили изданию, что для рассмотрения ценообразования на нефтехимическую продукцию создана специальная рабочая группа. При этом в ведомстве отметили, что первичные полимеры составляют 40%, то есть меньшую часть, от стоимости пластиковой упаковки.
В Минпромторге в свою очередь отметили, что не ожидают значительного влияния подорожания упаковки на стоимость продуктов, так как тара составляет только 5% от их себестоимости. Ранее правительство объявило о стабилизации цен на продукты питания в России после длительных мер по сдерживанию стоимости.
Политика,Минэнерго,Минпромторг,газета "Известия",Россия,
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