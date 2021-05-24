Володин поздравил россиян с Днём славянской письменности

По словам Володина, «мы должны делать всё для сохранения историко-культурного наследия России».

Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему старший брат Мефодий. Братья перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.