Председатель Государственной ДумыВячеслав Володин поздравил россиян с Днём славянской письменности и культуры и призвал делать всё для сохранения историко-культурного наследия России. Об этом сообщается в понедельник на сайте палаты.
«День славянской письменности и культуры - праздник, неразрывно связанный с именами святых Мефодия и Кирилла. Благодаря им появилась славянская азбука, заложившая основы развития нашей письменности», — говорится в поздравлении.
По словам Володина, «мы должны делать всё для сохранения историко-культурного наследия России».
Напомним, 24 мая, в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий были православными монахами и работали над азбукой в греческом монастыре. Учёные считают, что славянская письменность была создана в девятом веке, примерно в 863 году.
Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему старший брат Мефодий. Братья перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.