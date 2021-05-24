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Володин поздравил россиян с Днём славянской письменности и культуры

Парламентская газетаиещё 3
1 час назад
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём славянской письменности и культуры и призвал делать всё для сохранения историко-культурного наследия России. Об этом сообщается в понедельник на сайте палаты.
Володин поздравил россиян с Днём славянской письменности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«День славянской письменности и культуры - праздник, неразрывно связанный с именами святых Мефодия и Кирилла. Благодаря им появилась славянская азбука, заложившая основы развития нашей письменности», — говорится в поздравлении.
По словам Володина, «мы должны делать всё для сохранения историко-культурного наследия России».
Напомним, 24 мая, в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Создатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий были православными монахами и работали над азбукой в греческом монастыре. Учёные считают, что славянская письменность была создана в девятом веке, примерно в 863 году.
Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему старший брат Мефодий. Братья перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.
Политика,Вячеслав Володин,Госдума,Россия,
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