Рогозин назвал Польшу и Молдавию «воздушными пиратами»

Глава госкорпорации напомнил о событиях 2017 года, когда самолет российской правительственной делегации, который летел в Кишинев по приглашению молдавского президента, не был допущен в воздушное пространство Румынии и Польши. Также Рогозин рассказал о случае в 2014 году, после его включения в список персональных санкций США, ЕС
, Канады, Австралии и Швейцарии, когда власти Румынии и Болгарии пытались заставить его борт сесть, чтобы арестовать «санкционного политика». Грубое нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда «сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался», резюмировал он.