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Депутат Госдумы назвал блестящим задержание основателя NEXTA

Ura.Ru
2 часа назад
В Беларуси провели блестящую спецоперацию с оперативной точки зрения, а также разыграли возможный теракт. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
Депутат Госдумы: "КГБ Белоруссии провел блестящую спецоперацию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую, с оперативной точки зрения, спецоперацию. И отследили „объект“, и его сопроводили, и разыграли возможный теракт и, фактически, принудили самолет сесть, и, наконец, „приняли“ в надежные руки», — написал Лысаков в своем telegram-канале. По его словам, это серьезный ход в отношении «упитанных и непуганных авторов ресурсов». Авторы telegram-канала провоцируют людей на столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов, считает Лысаков. «Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — отметил депутат.
Ранее основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс, сообщает «Национальная служба новостей». Самолет почти достигнул точки назначения, но изменил траекторию из-за сообщения о минировании.
СК Беларуси возбудил уголовное дело о ложном минировании. Протасевичу может грозить смертная казнь. Его обвиняют в организации митингов и возбуждении социальной вражды.
Политика,Роман Протасевич,Вячеслав Лысаков,КГБ РБ,Госдума,Беларусь,
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