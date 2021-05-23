Депутат Госдумы: "КГБ Белоруссии провел блестящую спецоперацию"

«Несомненно, КГБ Беларуси провел блестящую, с оперативной точки зрения, спецоперацию. И отследили „объект“, и его сопроводили, и разыграли возможный теракт и, фактически, принудили самолет сесть, и, наконец, „приняли“ в надежные руки», — написал Лысаков в своем telegram-канале. По его словам, это серьезный ход в отношении «упитанных и непуганных авторов ресурсов». Авторы telegram-канала провоцируют людей на столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов, считает Лысаков. «Вишенкой на торте может стать суровый приговор суда и помилование Батьки», — отметил депутат.