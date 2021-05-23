В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Самая страшная санкция»: В Госдуме рассказали, чего США боятся больше всего

Майк Габриелян
52 минуты назад
В оборонном комитете Госдумы назвали самую опасную российскую санкцию для США. Депутат Александр Шерин в эфире «Говорит Москва» заявил, что завершающееся строительство «Северного потока-2» станет ударом для США в экономическом и геополитическом плане.
В Госдуме раскрыли самый большой страх США
Фото: ТАССТАСС
Депутат заявил, что когда Россия достроит газопровод и начнет поставлять газ в Европу, Вашингтону придется снимать все санкции.
«Тогда Америка будет сама в одностороннем порядке свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное — контроль над европейскими странами», — сказал он.
Ранее Госдепартамент в докладе для конгресса заявил, что не будет вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Это решение объяснили национальными интересами США. При этом американский Минфин принял новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте.
Политика,Александр Шерин,Маттиас Варниг,Госдума,Минфин,Госдеп США,Москва,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители