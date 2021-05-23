В Госдуме раскрыли самый большой страх США

В оборонном комитете Госдумы назвали самую опасную российскую санкцию для США. Депутат Александр Шерин в эфире «Говорит Москва» заявил, что завершающееся строительство «Северного потока-2» станет ударом для США в экономическом и геополитическом плане.
Депутат заявил, что когда Россия достроит газопровод и начнет поставлять газ в Европу, Вашингтону придется снимать все санкции.
«Тогда Америка будет сама в одностороннем порядке свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное — контроль над европейскими странами», — сказал он.
Ранее Госдепартамент в докладе для конгресса заявил, что не будет вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Это решение объяснили национальными интересами США. При этом американский Минфин принял новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте.