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Стартовало предварительное голосование «Единой России»

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
1 час назад
Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно.
Стартовало предварительное голосование «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По состоянию на 23 мая на сайте pg.er.ru зарегистрировалось почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Треть участников – общественники и волонтеры, более половины – беспартийные, каждый третий – моложе 35 лет, каждый четвертый – действующий депутат, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«Наиболее высокие показатели активности – в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной Думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления», – рассказал председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.
Примерно в половине регионов процедура пройдет по смешанной системе, в том числе и очно. Там 30 мая откроются счетные (избирательные) участки. «Мы предприняли все необходимые меры, чтобы здоровью людей ничто не угрожало – на участках будут соблюдены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, санитайзерами и так далее», – резюмировал Карелин.
Он напомнил, что 23 мая в Центральном исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования. «Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена», – отметин Карелин.
Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.
Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.
Политика,Александр Карелин,Единая Россия,Госдума,Московская Область,Владивосток,
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