Просто жадность: Володин о новой политике Youtube

YouTube с 1 июня меняет политику конфиденциальности, а также начнет вставлять рекламу во все видео на платформе, сообщается на сайте компании. Кроме этого, YouTube введет налоги для иностранных блогеров, в том числе россиян. Налогом будут облагаться и доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.
По его словам, решение YouTube зарабатывать на видео, вставляя рекламу без ведома граждан, значит то, что на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль.
Необходимо выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в сфере рекламы в интернете, нужен унифицированный подход, добавил спикер Госдумы. "Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов", — считает Володин.