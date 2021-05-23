Просто жадность: Володин о новой политике Youtube

YouTube с 1 июня меняет политику конфиденциальности, а также начнет вставлять рекламу во все видео на платформе, сообщается на сайте компании. Кроме этого, YouTube введет налоги для иностранных блогеров, в том числе россиян. Налогом будут облагаться и доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.