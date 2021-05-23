Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым только при одном условии

Владимир Путин
не намерен обсуждать с Владимиром Зеленским
вопрос о принадлежности Крыма
. Полуостров является частью России
, речь на возможной встрече лидеров может идти только о приграничном сотрудничестве между странами. Об этом заявил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков
в эфире телеканала «Россия 1».
«Если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — сказал Песков.
Он отметил, что призывы к отчуждению территории России являются уголовным преступлением.
«Предстоит много еще поработать, дальше продолжить обмен мнениями, и посмотрим, что из этого получится», — добавил пресс-секретарь по поводу возможной встречи лидеров.
Президент Украины ранее несколько раз просил о встрече с президентом России. При этом Зеленский пытался выдвигать свои условия. Сначала он хотел организовать встречу на территории Донбасса, подконтрольной Киеву, затем – в Ватикане.
В Кремле заявили, что украинские власти должны вести диалог с руководством ДНР и ЛНР. Тема принадлежности Крыма обсуждению не подлежит. Путин также выразил готовность принять Зеленского в Москве.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Москве считают условия Киева о поставках воды в Крым неприемлемыми.