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«Комариный писк»: В Госдуме ответили на ультиматум Киева по водоснабжению Крыма

Майк Габриелян
1 час назад
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал «комариным писком и лаем Моськи» ультиматумы киевских властей, касающиеся поставок воды в Крым. Депутата цитирует РИА Новости.
«Комариный писк»: В Госдуме ответили на ультиматум Киева по Крыму
Фото: ТАССТАСС
«Шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают писк комара или лай Моськи. Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам», - сказал парламентарий.
Шеремет отметил, что российский регион никогда не будет просить воду из Украины и не нуждается в подачках киевских властей.
Депутат посоветовал «киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма» и заняться решением насущных проблем Украины.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После возвращения Крыма в Россию (полуостров передала Украинской ССР коммунистическая власть в 1954 году) подача воды по каналу в республику была прекращена Киевом.
Воду на российском полуострове начал добывать из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. За последний год они обмелели из-за малого количества осадков. Возник дефицит воды, и в некоторых районах пришлось ввести режимную подачу. Федеральные власти подготовили комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в МИД Украины заявили. что восстановление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».
Политика,Михаил Шеремет,Госдума,МИД,РИА Новости,Республика Крым,Киев,Россия,
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