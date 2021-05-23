«Комариный писк»: В Госдуме ответили на ультиматум Киева по Крыму

Фото: ТАСС ТАСС

«Шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают писк комара или лай Моськи. Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам», - сказал парламентарий.

Шеремет отметил, что российский регион никогда не будет просить воду из Украины и не нуждается в подачках киевских властей.

Депутат посоветовал «киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма» и заняться решением насущных проблем Украины.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После возвращения Крыма в Россию (полуостров передала Украинской ССР коммунистическая власть в 1954 году) подача воды по каналу в республику была прекращена Киевом.

Воду на российском полуострове начал добывать из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. За последний год они обмелели из-за малого количества осадков. Возник дефицит воды, и в некоторых районах пришлось ввести режимную подачу. Федеральные власти подготовили комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.