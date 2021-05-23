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Медведев: общий иммунитет к ковиду в Россиии может появиться при добровольной вакцинации

ТАСС
59 минут назад
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться при добровольной вакцинации, хотя пока она идет медленно, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом он прокомментировал отклики на его высказывание о том, что в некоторых случаях государства могут вводить обязательную вакцинацию.
"У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости", - написал Медведев в комментариях на своей странице в Facebook.
Он при этом подчеркнул, что иммунитет, по мнению большинства исследователей, не будет пожизненный, поэтому "будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации".
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