Таким образом он прокомментировал отклики на его высказывание о том, что в некоторых случаях государства могут вводить обязательную вакцинацию.

Он при этом подчеркнул, что иммунитет, по мнению большинства исследователей, не будет пожизненный, поэтому "будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации".