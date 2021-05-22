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В Крым прибыла немецкая делегация

Lenta.ru
34 минуты назад
Немецкая делегация из 25 человек прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В Крым прибыла немецкая делегация
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Первую группу мы уже встретили в аэропорту Симферополя. Остальные прибудут в течение дня», — отметил он.
По словам Гемпеля, это самая большая делегация с начала пандемии коронавируса.
Глава комитета сообщил, что представители Германии примут участие в Международном турнире любительского хоккея вместе с командами из Татарстана, Челябинской области и Крыма.
Гемпель добавил, что у делегации из ФРГ также запланирована встреча с главой крымского парламента, посещение мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации, детского центра «Артек».
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал о визите китайской делегации в Крым. Власти республики регулярно приглашают посетить полуостров делегации из разных стран мира для оценки ситуации.
Политика,Юрий Гемпель,Руслан Бальбек,Госдума,РИА Новости,Республика Крым,
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