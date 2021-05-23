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«Родину на воду не меняют»: в Москве считают условия Киева неприемлемыми

Газета.Ruиещё 1
30 минут назад
Условие МИД Украины возобновить поставки воды в Крым из Днепра после «демилитаризации и деоккупации» полуострова неконструктивно, заявил замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Он также назвал «очередными бреднями» утверждения украинской стороны о том, что российские военные стали виновниками нехватки воды в Крыму.
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек категорически отверг условия, озвученные пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко для восстановления поставок воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу. Российский депутат указал, что слова украинского дипломата о "демилитаризации и деоккупации" Крыма неприемлемы, передает РИА "Новости".
"Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем - мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что", - отрезал парламентарий.
Он также назвал "очередными бреднями" слова представителя внешнеполитического ведомства Украины о том, что российские военные стали виновниками нехватки воды в Крыму.
"Российские военные способствуют обеспечению водой крымчан, а Киеву это признавать, как говорится, не с руки" - напомнил член нижней палаты российского парламента. Ранее Николенко обвинил в нехватке воды в Крыму повышение количества подразделений ВС РФ на полуострове. "Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса РФ", - сказал Николенко.
При этом, он заявил, что за создавшуюся ситуацию ответственность несет именно Москва.
"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подчеркнул дипломат.
Чуть ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Миллет" заявил, что сейчас специалистами изучается вопрос сбора для нужд Ялты воды, уходящей в Черное море. "Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища", - указал политик.
Также, по его словам, для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка, и "остается только вопрос по устойчивому водоснабжению Алушты".
"Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште - 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование", - сказал глава региона.
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что в Крыму и Севастополе российские власти уже ликвидировали острый дефицит воды. Этому способствовал запуск двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора. Эти скважины рассчитаны на подачу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Этот ресурс покрывает потребности не менее, чем 25 тыс. граждан.
Когда будет введен в эксплуатацию весь объект, то водой будут снабжены до 100 тыс. человек. Кроме того, Россия уже начала бурить первые скважины в Азовском море – там находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, где могут оказаться значительные залежи воды.
"Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин", - рассказал вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
В сентябре прошлого года заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о блокировке водоснабжения Крыма. В свою очередь, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел заявила, что структура не может оценить ситуацию с водоснабжением в Крыму из-за отсутствия доступа.
Поклонская назвала это заявление "бредом сивой кобылы".
Позднее российский парламентарий сообщила, что специальная мониторинговая группа выразила намерение приехать в Крым, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, однако, этому пока мешают ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель сообщил, что водной блокаде полуострова нужно дать правовую оценку, а нанесенный вред, который оценивается российскими экспертами в более, чем триллион рублей, Киев должен возместить. До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией подача была прекращена киевскими властями.
Политика,Видео,Азовское море,Крым наш,Олег Николенко,Юрий Гемпель,Евгений Кабанов,Руслан Бальбек,Наталья Поклонская,Мишель Бачелет,Марат Хуснуллин,Сергей Аксенов,Комитет госдумы по международным делам,Управление ООН по правам человека,Госдума,ООН,МИД,Правительство РФ,РИА Новости,Республика Крым,Москва,Киев,Россия,Украина,
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