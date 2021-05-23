Позднее российский парламентарий сообщила, что специальная мониторинговая группа выразила намерение приехать в Крым, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, однако, этому пока мешают ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель
сообщил, что водной блокаде полуострова нужно дать правовую оценку, а нанесенный вред, который оценивается российскими экспертами в более, чем триллион рублей, Киев должен возместить. До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией подача была прекращена киевскими властями.