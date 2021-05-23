Условие МИД Украины возобновить поставки воды в Крым из Днепра после «демилитаризации и деоккупации» полуострова неконструктивно, заявил замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек . Он также назвал «очередными бреднями» утверждения украинской стороны о том, что российские военные стали виновниками нехватки воды в Крыму.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек категорически отверг условия, озвученные пресс-секретарем МИД Украины Олегом Николенко для восстановления поставок воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу. Российский депутат указал, что слова украинского дипломата о "демилитаризации и деоккупации" Крыма неприемлемы, передает РИА "Новости".

"Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем - мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что", - отрезал парламентарий.

Он также назвал "очередными бреднями" слова представителя внешнеполитического ведомства Украины о том, что российские военные стали виновниками нехватки воды в Крыму.

"Российские военные способствуют обеспечению водой крымчан, а Киеву это признавать, как говорится, не с руки" - напомнил член нижней палаты российского парламента. Ранее Николенко обвинил в нехватке воды в Крыму повышение количества подразделений ВС РФ на полуострове. "Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса РФ", - сказал Николенко.

При этом, он заявил, что за создавшуюся ситуацию ответственность несет именно Москва.

"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подчеркнул дипломат.

Чуть ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Миллет" заявил, что сейчас специалистами изучается вопрос сбора для нужд Ялты воды, уходящей в Черное море. "Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища", - указал политик.

Также, по его словам, для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка, и "остается только вопрос по устойчивому водоснабжению Алушты".

"Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште - 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование", - сказал глава региона.

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что в Крыму и Севастополе российские власти уже ликвидировали острый дефицит воды. Этому способствовал запуск двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора. Эти скважины рассчитаны на подачу от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Этот ресурс покрывает потребности не менее, чем 25 тыс. граждан.

Когда будет введен в эксплуатацию весь объект, то водой будут снабжены до 100 тыс. человек. Кроме того, Россия уже начала бурить первые скважины в Азовском море – там находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, где могут оказаться значительные залежи воды.

"Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин", - рассказал вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Поклонская назвала это заявление "бредом сивой кобылы".