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Киев пообещал встречу Путина с «жестким и принципиальным» Зеленским

Майк Габриелян
20 минут назад
В Киеве заявили, что на встречу с Путиным приедет «жёсткий и принципиальный» Зеленский.
Киев пообещал встречу Путина с «жестким и принципиальным» Зеленским
Фото: ТАССТАСС
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если встреча Путина и Зеленского состоится, то Зеленский «будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы».
«Мы подтверждаем, что готовы к разговору, главная тема которого — это, безусловно, прекращение войны и мир на Украине. К этому разговору не должно быть внешних подозрений, потому что мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решение в России принимает Владимир Путин, и никто другой», — сказал украинский чиновник. Его цитирует "Лента.ру".
По его словам, встреча «рождается» очень трудно и предметом обсуждения украинская сторона хочет сделать «Донбасс и Крым».
Ранее в Кремле не раз заявляли, что Крым является частью России, и обсуждать иное страна не намерена. Кроме того, Москва напоминала киевским властям, что залог мира в Донбассе – переговоры с руководством ДНР и ЛНР.
Однако в Киеве по-прежнему отказываются от общения с донбасскими лидерами и выдвигают агрессивные территориальные претензии к России. Кроме того, Зеленский отказывается ехать на переговоры в Москву. Место встречи он сначала предложил сделать подконтрольную Киеву часть Донбасса, а затем - Ватикан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зеленский анонсировал проведение референдума по вопросу урегулирования военного конфликта Киева с республиками Донбасса.
Политика,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,МИД,Lenta.ru,Киев,Украина,
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