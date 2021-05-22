Путин обратился к участникам марафона «Новое знание»

Глава государства выразил уверенность в том, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом Путин подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков».