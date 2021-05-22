Путин обратился к участникам марафона «Новое знание»

Россия
— страна уникальных возможностей для современной талантливой молодежи. Главное — проявить свой дар и найти свой путь в жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание», пишет ТАСС
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Глава государства выразил уверенность в том, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом Путин подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков».
Он считает, что знания должны вновь занять место одной из главных ценностей российского общества. В то же время эта ценность должна быть «притягательной и доступной».
Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.