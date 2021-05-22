Жириновский предложил открыть магазины для бедных

Политик отметил, что заморозка цен на определенные товары приведет к сокращению производства этой продукции. По словам, Жириновского, там, где регулируют цены, наступает конец экономике. Он отметил, что при советской власти цены были «твердые», однако выбор был маленький. Лидер ЛДПР также считает, что необходимо увеличить производство всех продуктов питания, тогда цены автоматически начнут снижаться.