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Жириновский предложил открыть в России магазины для бедных

Ura.Ruиещё 1
28 минут назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал идею заморозки цен на продукты в России. Для того, чтобы в стране были фиксированные цены необходимо открыть магазины для бедных.
Жириновский предложил открыть магазины для бедных
Фото: URA.RUURA.RU
«Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
Политик отметил, что заморозка цен на определенные товары приведет к сокращению производства этой продукции. По словам, Жириновского, там, где регулируют цены, наступает конец экономике. Он отметил, что при советской власти цены были «твердые», однако выбор был маленький. Лидер ЛДПР также считает, что необходимо увеличить производство всех продуктов питания, тогда цены автоматически начнут снижаться.
Ранее вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что, если правительство России заморозит цены на продукты, то страна начнет двигаться в направлении экономического кризиса. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в стране не планируют продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло. В Минсельхозе также соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируют продлевать, передает RT.
Политика,Максим Решетников,Юрий Трутнев,Владимир Жириновский,ЛДПР,Минэкономразвития,Минсельхоз,Правительство РФ,Комсомольская правда,Россия,
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