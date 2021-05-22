Захарова: тема Украины есть в диалоге России и США

По словам представителя МИД, американская сторона регулярно прибегает к грубой риторике и фальсификации.
"Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону - американская риторика грубая, неуместная", - обратила внимание Захарова.
Она подчеркнула, что фальсификации со стороны США могут происходить как в историческом контексте. так и на современно этапе. Ранее Захарова рассказала о давлении на диппредставительства России в США. Она объяснила, что пока остается "хотя бы малейшая возможность", консульское обслуживание будет оказываться в необходимых объемах.
Кроме того, Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций. Санкции США и Евросоюза являются "жестом отчаяния", потому что в Вашингтоне и Брюсселе не смогли принять новую реальность, где Россия может вести себя самостоятельно и выстраивать отношения с другими странами, уверена официальный представитель МИД.