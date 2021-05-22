Захарова: тема Украины есть в диалоге России и США

Она подчеркнула, что фальсификации со стороны США могут происходить как в историческом контексте. так и на современно этапе. Ранее Захарова рассказала о давлении на диппредставительства России в США. Она объяснила, что пока остается "хотя бы малейшая возможность", консульское обслуживание будет оказываться в необходимых объемах.