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Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
1 час назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России.
Кремль отреагировал на новые санкций Киева
Фото: ТАССТАСС
Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС.
Напомним, Зеленский продлил санкций против ряда российских граждан и СМИ, а также глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На днях Песков подтвердил контакты сторон по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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