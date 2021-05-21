Не в плоскости подготовки встречи: Песков о санкциях Зеленского

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"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов", - ответил представитель Кремля на вопрос, скажутся ли новые санкции со стороны Киева негативно на процессе согласования встречи лидеров России и Украины.

В пятницу офис президента Украины сообщил, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 14 мая о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц, среди которых есть российские граждане и компании. Меры включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие ограничения. Отмечается, что санкции будут действовать в отношении 674 физлиц и 138 компаний.

В четверг Зеленский заявлял, что готов к диалогу с Путиным, добавив, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации встречи. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков чуть позже подтвердил, что контакты между двумя странами ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто", а наброски тем для обсуждения "скорее концептуальные, а не предметные". Он добавил, что никаких сроков возможной встречи на данный момент нет.