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Небензя дал оценку ситуации в Ливии

ИА Regnum
36 минут назад
Осторожный оптимизм — под таким углом Москва смотрит на происходящие в Ливии политические процессы, заявил 21 мая в СБ ООН российский постпред Василий Небензя на заседании.
Небензя позитивно оценил ситуацию в Ливии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Небензя:
«С осторожным оптимизмом оцениваем перспективы развития ситуации в Ливии».
Российский дипломат добавил, что новые власти Ливии смогли добиться «значительного прогресса» в политическом решении вопроса объединения страны. Так, ливийцы смогли в рамках подготовки к выборам 24 декабря 2021 года создать Президентский совет и Правительство национального единства — новые органы власти.
Небензя:
«В целом им удалось принять полномочия у бывшей западноливийской администрации и временного правительства, базирующегося на востоке страны».
Политика,Василий Небензя,Совбез ООН,Москва,Ливия,
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