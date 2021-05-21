Небензя позитивно оценил ситуацию в Ливии

Российский дипломат добавил, что новые власти Ливии смогли добиться «значительного прогресса» в политическом решении вопроса объединения страны. Так, ливийцы смогли в рамках подготовки к выборам 24 декабря 2021 года создать Президентский совет и Правительство национального единства — новые органы власти.