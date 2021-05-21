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Боррель после саммита ЕС 24 мая подготовит доклад по отношениям с Россией

ТАССиещё 3
1 час назад
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам саммита ЕС 24 мая должен будет подготовить доклад по отношениям с Россией. Об этом говорится в письме председателя Евросовета Шарля Мишеля в адрес лидеров 27 стран ЕС.
Боррель подготовит доклад по отношениям с Россией
Фото: ReutersReuters
"Как было согласовано в ходе нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Будущая дискуссия между нами могла бы быть с пользой оформлена докладом верховного представителя [по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] и Еврокомиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - отмечается в нем.
По утверждениям Мишеля, дискуссия в понедельник пройдет на фоне "незаконных и провокационных шагов России как внутри государств - членов ЕС, так и за его пределами", а также подготовленного Москвой списка "недружественных государств".
Лидеры 27 стран ЕС должны были на онлайн-саммите в марте провести дискуссию по отношениям с Россией, однако они решили перенести ее, так как, по мнению Брюсселя, для обсуждения этого вопроса нужна физическая встреча. Позже глава Евросовета Шарль Мишель созвал внеплановый очный саммит на 24-25 мая, чтобы обсудить отношения с Москвой и ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика,Жозеп Боррель,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,Россия,
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