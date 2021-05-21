Боррель подготовит доклад по отношениям с Россией

По утверждениям Мишеля, дискуссия в понедельник пройдет на фоне "незаконных и провокационных шагов России как внутри государств - членов ЕС, так и за его пределами", а также подготовленного Москвой списка "недружественных государств".

Лидеры 27 стран ЕС должны были на онлайн-саммите в марте провести дискуссию по отношениям с Россией, однако они решили перенести ее, так как, по мнению Брюсселя, для обсуждения этого вопроса нужна физическая встреча. Позже глава Евросовета Шарль Мишель созвал внеплановый очный саммит на 24-25 мая, чтобы обсудить отношения с Москвой и ситуацию с пандемией коронавируса.