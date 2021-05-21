Глава МИД напомнил, что когда Североатлантический альянс расширялся за счет включения в него новых членов из числа прибалтийских стран, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается.

«Нам говорили, ну, вот у прибалтов такие фобии, после оккупации вашей и вообще их угнетали – кто и как их угнетал? Если все сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время, неважно в общем, они затащили их в НАТО и нам сказали – «вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий и у вас на границах будет спокойно». Ничего подобного. Сейчас в НАТО и ЕС русофобское меньшинство, а прибалтийская тройка – лидер русофобского меньшинства, они постоянно требуют новых наказаний России. И надеются, что их американцы будут покрывать», – сказал министр, передает РИА «Новости».

«У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки – кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории. Но это жизнь. Я не согласен с тем, что мы спускаем все с рук. Этот период давно пройден», – продолжил он.

«А куда гопники? Они разве исчезли? Они остаются, это часть жизни, они всегда будут, мне кажется. Наша цель главная не миролюбие и не договор, а главное - обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор – это инструмент, и он может быть только равноправным. Миролюбие – да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, что будем, как бы мы не любили Льва Николаевича Толстого, подставлять вторую щеку. Не говорили мы этого», – заключил министр.

Сочи, Калининграде и Марафон «Новое знание» стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге Казани , Нижнем Новгороде, Владивостоке Новосибирске . Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

Литвы, Эстонии и Москва высылает дипломатов из Латвии Словакии . Таким образом Россия ответила на принятые этими странами ранее решения о высылке российских дипломатов. Прибалтийские страны и Словакия выразили солидарность с Чехией, которая обвинила Россию во взрыве на военном складе в 2014 году.

Москва намерена выслать двух сотрудников литовского посольства и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, следует из сообщений на сайте российского МИД. В российском ведомстве отметили, что «Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении» Москвы. На то, чтобы покинуть Россию, у них есть семь дней

Внешнеполитическое ведомство также потребовало, чтобы территорию РФ за неделю покинули три сотрудника посольства Словакии.

Они должны сделать это до конца 5 мая, объявили словацкому послу в Москве Любомиру Регаку в российском МИД.

Таким образом Москва ответила на объявление персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Братиславе. Кроме того, послу заявили, что «решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб отношениям двух стран».

Страны Прибалтики ранее также приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. 23 апреля об этом заявили власти Эстонии. Они решили выслать из страны одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, сообщили на странице МИД республики в Twitter.

Такой дипломатический акт объяснили взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. «Подобные действия России нарушают международное право, подрывают европейскую безопасность и стабильность и являются неприемлемыми», — указано в сообщении.

Обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году ранее выдвинула Чехия. После этого правительство страны приняло решение о высылке 18 дипломатов.

Москва, отвечая на это, объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. Прага назвала данный шаг чрезмерным, после чего отметила, что уравнивает состав российского посольства с числом своих дипломатов, находящихся в Москве. В результате таких решений в представительствах обеих стран должно остаться по семь дипломатов и 25 других работников.

В тот же день, когда о высылке российских дипломатов объявила Эстония, стало известно, что одного сотрудника дипмиссии РФ вышлют из Латвии.

«Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», — заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Литва решила отправить в Москву двух сотрудников российского посольства. Как подчеркнули в МИД республики, они «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Им предоставили семь дней на то, чтобы уехать. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это логичным решением и выражением «языка действий».

«Мы должны говорить на языке действий, единственном языке, на котором все еще можно попытаться повлиять на режим, который движется не к более тесному сотрудничеству, а к самоизоляции», — заявил президент.

Днем ранее о высылке троих россиян объявила Братислава.

Премьер-министр Эдуард Хегер отметил, что решение принято «в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии». В России тогда отметили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.

Как отмечал глава словацкого МИД Иван Корчок, трех сотрудников российского посольства решили выслать из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб. К тому же таким образом была выражена солидарность с Чехией.

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это непрерывно, что бы ни происходило. В последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — сказал он чешскому изданию Respekt.cz.

Как подчеркнул министр, это было суверенное решение и словацкие власти действовали по информации собственных спецслужб.

«Но понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом», — отметил Корчок.

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что военную угрозу со стороны России можно нейтрализовать лишь силами обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза. Об этом пишет портал RuBaltic.

Растущая военная угроза России может быть нейтрализована только достаточными средствами обороны НАТО на восточном фланге Североатлантического союза, — считает Науседа.

Политик добавил, что Москва не намерена отказываться от агрессивного поведения. На это указали военные манёвры, которые были проведены в апреле этого года в районе украинских границ. Науседа убеждён, что сдерживать российскую агрессию возможно в случае активации «политики открытых дверей» для военных контингентов НАТО. Европейцам также следует укреплять трансатлантические связи и вооружённые силы.

Науседа выступил во время видеоконференции стран «Бухарестской девятки», в которую входят Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Польша, а также страны Прибалтики.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил против перезагрузки отношений с Россией. В ходе онлайн-саммита Евросоюза он заявил, что этого не следует делать из-за ситуации в Донбассе.

Политик напомнил, что ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается. Поэтому Европе, по его мнению, следует занять по отношению к Москве жёсткую позицию. Он призвал применять те принципы, которые были установлены ранее, чтобы не сбиваться с пути.

Говорить о какой-то перезагрузке отношений в таких обстоятельствах по крайней мере безответственно, — цитирует Науседу ТАСС.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Украина и Евросоюз считают Россию ответственной за оккупацию Донбасса и эскалацию напряжённости в регионе. Москва не считает себя участником конфликта и неоднократно отвергала такие претензии.

Более 30 тысяч военнослужащих войск Североатлантического Альянса (NATO) отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического «вторжения» российской армии в рамках учений Defender Europe — 21. Об этом сообщают немецкие журналисты.

«К маневрам привлечены более 30 тысяч военнослужащих из 25 стран, а тренировки будут проводиться на территории 13 государств», — цитирует РЕН-ТВ немецкое издание SRF. Учения пройдут на территории 13 государств.