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Захарова заявила об угрозе химического теракта в Сирии

BFM.RU
1 час назад
В Москве узнали о подготовке теракта в Сирии с применением химического оружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сослалась на «надежный источник», пишет ТАСС.
Москва предупредила о подготовке крупного теракта в Сирии
Фото: ТАССТАСС
Как утверждает Захарова, подготовка идет при участии «псевдогуманитарщиков» из «Белых касок» «по отработанному сценарию». Террористы планируют применить химикаты против мирного населения.
Атака запланирована накануне выборов. В Москве считают, что обнародование этих данных может сорвать преступные планы.
Президентские выборы в Сирии намечены на 26 мая.
Политика,ИТАР-ТАСС,Москва,Сирийская Арабская Республика,
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