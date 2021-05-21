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Карасин: провокации в отношении россиян в Грузии недопустимы

Парламентская газета
56 минут назад
Важно не допускать новые провокации в отношении россиян на территории Грузии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария.
Карасин заявил о недопустимости провокаций против россиян в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, положительная динамика в товарообороте контрастирует с недружественными антироссийскими заявлениями и шагами некоторых представителей Грузии, что мешает нормализации отношений двух стран.
«С российской стороны отмечена важность недопущения новых провокаций в отношении наших граждан на территории Грузии», — говорится в сообщении по итогам разговора Карасина со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе.
Несмотря на неблагоприятную политическую конъюнктуру, стороны констатировали положительную динамику в торгово-экономической сфере.
«Россия остается вторым после Турции торговым партнером Грузии и основным рынком сбыта ее продукции, в том числе крупнейшим потребителем грузинского вина, поставки которого на российский рынок выросли за первые четыре месяца 2021 года на 28 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе разговора Карасин и Абашидзе подтвердили заинтересованность в совместном решении вопросов, касающихся дипломатической собственности.
«Подтвержден обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности», — сообщили в пресс-службе сенатора.
Представители России и Грузии обсудили перспективы транспортного сотрудничества в Закавказье, договорились продолжать координировать действия по улучшению транспортного сообщения по Военно-грузинской дороге. Также стороны отметили, что необходимо продолжать реализацию российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли.
Кроме того, они договорились об очной встрече во второй половине года, если эпидобстановка позволит ее провести.
Отношения между странами испортились в 2008 году. В ночь на 8 августа грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть её столицы Цхинвали. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела свои войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.
А 22 августа 2008 года парламент Южной Осетии обратился к России с просьбой признать независимость Республики. С такой же просьбой обратилась Абхазия. Она провозгласила свой статус ещё в начале 1990-х годов после войны с Грузией, но этот факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х Абхазия не считалась самостоятельным государством. 26 августа РФ признала обе республики. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил Осетию и Абхазию оккупированными грузинскими территориями.
В декабре 2012 года был открыт диалоговый канал с Грузией в формате неофициальных встреч Карасина и Абашидзе. На сегодняшний день он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.
Политика,Григорий Карасин,Зураб Абашидзе,Совет Федерации,Россия,Грузия,Турция,
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