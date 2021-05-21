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Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Киргизии в Сочи

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
35 минут назад
Президент России Владимир Путин 24 мая в Сочи обсудит с главой Киргизии Садыром Жапаровым интеграцию на евразийском пространстве и укрепление стабильности на границе с Таджикистаном, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин встретится с лидером Киргизии в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«24 мая в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности.
Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Президент России Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.
3 мая Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы.
Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Киргизия,Таджикистан,Сочи,
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