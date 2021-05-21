Путин встретится с лидером Киргизии в Сочи

«24 мая в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.