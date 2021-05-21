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Лавров поспорил с Маском

Анастасия Кирсанова
35 минут назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не согласился с Илоном Маском в вопросе того, что ИИ заменит переводчиков-синхронистов в ближайшем будущем. Такое мнение он озвучил во время марафона «Новое знание», который проходит 20-22 мая.
Лавров поспорил с Маском
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Как передают РИА Новости, на конференции по видеосвязи выступал Илон Маск. Среди прочих тем, основатель и руководитель компании Tesla и SpaceX отметил, что в недалеком будущем переводчиков может заменит робот.
Лавров не согласился с этим. Также он рассказал историю начала своей карьеры. Напомним, что нынешний министр иностранных дел в 70-х работал переводчиком на Шри-Ланке.
«Переводчик может, если он еще и хороший дипломат, а на высшем уровне только такие работают, и некоторые огрехи выступающего сглаживать», - подчеркнул Лавров.
Он отметил, что большую роль в переводе играет интонация, которую никогда не сможет воспроизвести машина. «Перевод - это творчество», - заключил министр, уточнив, что робот никогда не сможет заменить человека в этой стезе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что основатель компании Tesla Илон Маск сможет пообщаться с членами российского правительства в ходе форума «Новое Знание».
В нем примет участие крупные бизнесмены, топ-менеджеры, банкиры и челны правительства РФ.
Политика,Илон Маск,Сергей Лавров,SpaceX,Правительство РФ,Россия,
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