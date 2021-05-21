В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Лавров сравнил американцев и прибалтов с дворовыми хулиганами

News.ruиещё 9
1 час назад
Позиции американцев и прибалтов напоминают поведение дворовых хулиганов. Об этом в ходе всероссийского марафона «Новое знание» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале «Соловьёв Live».
Лавров сравнил американцев с дворовыми хулиганами
Фото: ТАССТАСС
По словам главы ведомства, в своё время НАТО расширялось за счёт включения в Альянс стран, которые граничат с Россией. Власти РФ интересовались, зачем именно это делается. В качестве ответа звучали рассказы о фобии прибалтов после «оккупации». Лавров задался вопросом, кто и когда оккупировал или угнетал эти государства. Он подчеркнул, что все страны сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время. Но эти народы всё равно затащили в НАТО, продолжая говорить Москве о фобиях, которые должны пройти, и спокойствии на границах.
Сейчас балтийские страны являются лидерами по части русофобии. Они постоянно просят о новых санкциях в отношении РФ. При этом Прибалтика надеется на защиту Вашингтона.
У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории, — сравнил Лавров.
Он добавил, что Россия всегда выступает за мир, но «подставлять другую щёку» страна никому не обещала.
Ранее Лавров заметил, что антиконституционный государственный переворот на Украине, который случился в 2014 году, был поддержан странами Запада. По его словам, с Западом у России сейчас нехороший период в отношениях.
Политика,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Россия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители