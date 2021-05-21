Лавров сравнил американцев с дворовыми хулиганами

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По словам главы ведомства, в своё время НАТО расширялось за счёт включения в Альянс стран, которые граничат с Россией . Власти РФ интересовались, зачем именно это делается. В качестве ответа звучали рассказы о фобии прибалтов после «оккупации». Лавров задался вопросом, кто и когда оккупировал или угнетал эти государства. Он подчеркнул, что все страны сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время. Но эти народы всё равно затащили в НАТО, продолжая говорить Москве о фобиях, которые должны пройти, и спокойствии на границах.

Сейчас балтийские страны являются лидерами по части русофобии. Они постоянно просят о новых санкциях в отношении РФ. При этом Прибалтика надеется на защиту Вашингтона.

У меня другой пример. Во дворе, когда я рос, наверное, сейчас тоже, просто во дворе давно не был, выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории, — сравнил Лавров.

Он добавил, что Россия всегда выступает за мир, но «подставлять другую щёку» страна никому не обещала.