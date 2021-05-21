Лавров сравнил американцев с дворовыми хулиганами

По словам главы ведомства, в своё время НАТО
расширялось за счёт включения в Альянс стран, которые граничат с Россией
. Власти РФ интересовались, зачем именно это делается. В качестве ответа звучали рассказы о фобии прибалтов после «оккупации». Лавров задался вопросом, кто и когда оккупировал или угнетал эти государства. Он подчеркнул, что все страны сохранили свои языки, промышленность в Прибалтике выросла на несколько порядков в советское время. Но эти народы всё равно затащили в НАТО, продолжая говорить Москве о фобиях, которые должны пройти, и спокойствии на границах.