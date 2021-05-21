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Захарова пригрозила кулаком журналистам в защиту Лаврова

Лера Букина
1 час назад
Мария Захарова заступилась за руководителя главного внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, приструнив журналистов. Она погрозила им кулаком. Видео опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
Захарова пригрозила кулаком журналистам в защиту Лаврова
Фото: ТАССТАСС
После того, как переговоры между Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Энтони Блинкеном завершились, журналистская братия стала интересоваться, состоится ли встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Именно данный вопрос корреспонденты хотели выяснить у шефа российской дипломатии. Однако Лавров постоянно сталкивается с такими расспросами, потому можно предположить, что они его утомили.
Журналистка задала Сергею Викторовичу вопрос, дала ли Россия добро на саммит. Лавров отреагировал усмешкой. Однако затем министр сказал фразу, которая молниеносно стала распространяться в интернете.
«Мы же не таможня, которая дает добро», - заявил Лавров.
После этого Захарова и заступилась за министра.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Сергей Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной.
Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
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