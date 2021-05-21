Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил , что на полуострове завершается подготовка иска к Украине о взыскании ущерба, причинённого водной блокадой, сообщает РИА Новости.

Глава рабочей группы по оценке ущерба отметил, что сумма ущерба в настоящий момент составляет 1,47 трлн рублей.

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Процесс идёт. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понёс Крым от водной блокады, устроенной Украиной, — пояснил Фикс.

Он добавил, что иск ещё будет обсуждаться на заседании рабочей группы, а затем его передадут в суд.

Рабочая группа обратилась в СК и ФСБ РФ с просьбой возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины за блокаду Крыма, в том числе водную.

Об этом сообщил на заседании рабочей группы первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Он уточнил, что Следственный комитет РФ и ФСБ просят возбудить дела по следующим признакам состава преступления: "Теракт", "Содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Организация деятельности террористических организаций", "Диверсия", "Экоцид", "Акт международного терроризма".

Ранее власти Крыма сообщали, что подадут иск к бывшему президенту Украины Порошенко и еще четырем гражданам этой страны за ущерб, причиненный водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что организаторами водной блокады полуострова являются три бывших крымских политика. По его словам, они покинули полуостров после воссоединения с Россией

Власти Крыма считают водную блокаду попыткой геноцида и физического уничтожения людей, отметил Константинов в беседе с РИА Новости.

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За её организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилёв, — отметил депутат.

Он добавил, что также ответственность лежит на бывшем и нынешнем руководителях Украины — Петре Порошенко и Владимире Зеленском . С согласия первого ввели блокаду, второй «продолжает начатый курс варварского отношения к крымчанам».

Константинов считает, что перекрытие Северо-Крымского канала нанесло полуострову экономический ущерб на миллиарды рублей.

Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы, — уточнил спикер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и РФ в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Эти данные используют для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам водной блокады. В иск планируется включить и сумму, которая ушла на восстановление водоснабжения в Крыму.

Правительство Крыма готовится привлечь к ответственности троих граждан Украины, имевших отношение к организации водной блокады полуострова. Как сообщил руководитель крымского парламента Владимир Константинов, скоро будут предъявлены иски.

На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трём гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей, — приводит слова Константинова РИА Новости.

Ожидается, что подача исков состоится в первом полугодии 2021 года. Глава крымского Госсовета пояснил, что речь идёт о двух бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также об одном действующем — Мустафе Джемилеве. Предварительная сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей.

Заявление о привлечении к уголовной ответственности возбуждении в отношении группы граждан Украины за совершение преступления против мира и безопасности человечества находится на финальной стадии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе Госсовета Республики Крым по итогам заседания рабочей группы.

Заместитель руководителя рабочей группы для проведения анализа ущерба, понесенного Республикой Крым, председатель Комитета Госсовета по законодательству Сергей Трофимов сообщил о получении информации о влиянии прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу на экосистему Крыма. В частности, на полуострове фиксируется общее обеднение видового состава орнитофауны, что связано с коренной перестройкой сформировавшихся за последние 60 70 лет биоценозов. Также были выявлены факты ухудшения общего состояния популяций практически двух десятков видов птиц, отмечено негативное влияние от перекрытия Северо-Крымского канала на водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш».

Трофимов напомнил, что Украина является участником Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, а также напомнили, что по преступлениям, квалифицирующимся как экоцид, сроки давности не применяются.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что при помощи вопроса дефицита воды в Крыму на Россию можно «давить» с целью вернуть Крым. Об этом пишет «Обозреватель».

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«Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе «деоккупации», — сказал дипломат.

Климкин считает, что если Украина возобновит подачу воды в Крым, то страна фактически признает регион частью РФ.

Он сравнил эту ситуацию с присоединением прибалтийских государств к СССР в 1939 — 1940 годах.

«То есть формально «непризнание оккупации», но все остальное работает», — сказал он.

Как сообщалось, на восстановление водоснабжения в Крыму выделено 3,3 млрд. Эти средства пойдут на геологоразведку, бурение скважин, ремонт водоводов. Региональные власти также готовы потратиться на обеспечение водой жителей Крыма и приехавших на отдых россиян. Но к пляжному сезону крымские курорты, скорее всего, подойдут с нехваткой питьевой воды, поскольку новые проекты по ее добыче не могут быть реализованы за считанные недели.

Сейчас многие жители Крыма и предприятия региона получают воду из артезианских скважин, из местных источников. Проблема водоснабжения решается частично за счет водохранилищ естественного наполнения. Но из-за прошлогодней засухи водохранилища обмелели, и теперь многие населенные пункты Крыма получают воду в ограниченном режиме. Графики почасовой подачи воды действуют в Симферополе, Ялте и Алуште.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «хайпом» призыв экс-главы МИД Украины Павла Климкина сохранить водную блокаду Крыма для возвращения полуострова в состав страны.

Ранее украинский дипломат заявил, что способ «реально давить на Россию в вопросе деоккупации» — не поставлять воду в Крым.

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«Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове», — сказал Бальбек, его слова цитирует РИА «Новости».

Депутат заявил, что бывший министр постоянно строит планы по «возвращению» Крыма, «оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе », а результата нет. Он отметил, что, хотя полуостров до сих испытывает проблемы с водой, природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ и графики подачи воды были откорректированы.

«И здесь господин Климкин не угадал», — заключил Бальбек.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о стабилизации ситуации с пресной водой на полуострове, передаёт РИА «Новости».

Две скважины на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоотводе к Симферополю запустили 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией. В течение ближайших двух месяцев подключат остальные скважины. Когда водозабор полностью введут в эксплуатацию, ежесуточно в город будет поступать 22 тысячи кубометров артезианской воды, что покроет нужды 100 тысяч человек.

«С учётом того, что у нас ситуация по графикам более-менее стабилизируется, мы в следующий понедельник штаб в таком формате не проводим. На заседаниях совета министров будет фиксироваться текущее состояние дел», — сказал Сергей Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что ежедневные брифинги по ситуации с водой сохранятся. Оперштаб также продолжит принимать обращения граждан и рассматривать их в оперативном порядке.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения полуострова к России водоснабжение крымчан украинская сторона прекратила в одностороннем порядке. Проблему временно закрывали за счёт водохранилищ естественного наполнения, но их объёмов не хватало, и в отдельных регионах пришлось ввести график подачи.

Правительство РФ разработало комплексный план по водоснабжению полуострова до 2024 года и выделило на его реализацию 50 миллиардов рублей. Он включил разработки подземных запасов, строительство новых гидросооружений и систем очистки, ликвидацию потерь в сетях, а также опреснение морской воды. Глава Крыма сказал, что текущий год должен стать переломным в решении проблемы водоснабжения.

Водная блокада Крымского полуострова Украинскими властями может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников

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Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта есть — Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезём. Обеспечим Красный Крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим, — приводит слова Резникова BBC News Украина.