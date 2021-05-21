Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил
, что на полуострове завершается подготовка иска к Украине
о взыскании ущерба, причинённого водной блокадой, сообщает РИА Новости.
Глава рабочей группы по оценке ущерба отметил, что сумма ущерба в настоящий момент составляет 1,47 трлн рублей.
Процесс идёт. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понёс Крым от водной блокады, устроенной Украиной, — пояснил Фикс.
Он добавил, что иск ещё будет обсуждаться на заседании рабочей группы, а затем его передадут в суд.
Рабочая группа обратилась в СК и ФСБ РФ
с просьбой возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины за блокаду Крыма, в том числе водную.
Об этом сообщил на заседании рабочей группы первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.
"[Просим СК и ФСБ] провести процессуальную проверку, возбудить уголовное дело в отношении граждан Сенченко Андрея Владиленовича, Джемилева Мустафы, Чубарова Рефата Абдурахмановича, Бабина Бориса Владимировича, Порошенко Петра Алексеевича, Ислямова Ленура Эдемовича, Сташука Василия Андреевича, Луценко игоря Викторовича, Луценко Игоря Викторовича, Поросюка Владимира Зиновьевича, Путилова Андрея Станиславовича, Воробьева Александра Степановича, Кравчука Леонида Макаровича", - сказал вице-спикер Госсовета.
Он уточнил, что Следственный комитет РФ
и ФСБ просят возбудить дела по следующим признакам состава преступления: "Теракт", "Содействие, публичные призывы и оправдание террористической деятельности", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Организация деятельности террористических организаций", "Диверсия", "Экоцид", "Акт международного терроризма".
Ранее власти Крыма сообщали, что подадут иск к бывшему президенту Украины Порошенко и еще четырем гражданам этой страны за ущерб, причиненный водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов
заявил, что организаторами водной блокады полуострова являются три бывших крымских политика. По его словам, они покинули полуостров после воссоединения с Россией
.
Власти Крыма считают водную блокаду попыткой геноцида и физического уничтожения людей, отметил Константинов в беседе с РИА Новости.
За её организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилёв, — отметил депутат.
Он добавил, что также ответственность лежит на бывшем и нынешнем руководителях Украины — Петре Порошенко и Владимире Зеленском
. С согласия первого ввели блокаду, второй «продолжает начатый курс варварского отношения к крымчанам».
Константинов считает, что перекрытие Северо-Крымского канала нанесло полуострову экономический ущерб на миллиарды рублей.
Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы, — уточнил спикер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и РФ в результате перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Эти данные используют для инициации судебного иска и предъявления претензий организаторам водной блокады. В иск планируется включить и сумму, которая ушла на восстановление водоснабжения в Крыму.
Правительство Крыма готовится привлечь к ответственности троих граждан Украины, имевших отношение к организации водной блокады полуострова. Как сообщил руководитель крымского парламента Владимир Константинов, скоро будут предъявлены иски.
На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трём гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей, — приводит слова Константинова РИА Новости.
Ожидается, что подача исков состоится в первом полугодии 2021 года. Глава крымского Госсовета пояснил, что речь идёт о двух бывших депутатах Верховной рады Украины
Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также об одном действующем — Мустафе Джемилеве. Предварительная сумма ущерба оценивается в 1,47 трлн рублей.
Заявление о привлечении к уголовной ответственности возбуждении в отношении группы граждан Украины за совершение преступления против мира и безопасности человечества находится на финальной стадии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе Госсовета Республики Крым по итогам заседания рабочей группы.
Заместитель руководителя рабочей группы для проведения анализа ущерба, понесенного Республикой Крым, председатель Комитета Госсовета по законодательству Сергей Трофимов
сообщил о получении информации о влиянии прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу на экосистему Крыма. В частности, на полуострове фиксируется общее обеднение видового состава орнитофауны, что связано с коренной перестройкой сформировавшихся за последние 60 70 лет биоценозов. Также были выявлены факты ухудшения общего состояния популяций практически двух десятков видов птиц, отмечено негативное влияние от перекрытия Северо-Крымского канала на водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш».
Трофимов напомнил, что Украина является участником Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, а также напомнили, что по преступлениям, квалифицирующимся как экоцид, сроки давности не применяются.
Экс-глава МИД
Украины Павел Климкин
заявил, что при помощи вопроса дефицита воды в Крыму на Россию можно «давить» с целью вернуть Крым. Об этом пишет «Обозреватель».
«Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе «деоккупации», — сказал дипломат.
Климкин считает, что если Украина возобновит подачу воды в Крым, то страна фактически признает регион частью РФ.
Он сравнил эту ситуацию с присоединением прибалтийских государств к СССР в 1939 — 1940 годах.
«То есть формально «непризнание оккупации», но все остальное работает», — сказал он.
Как сообщалось, на восстановление водоснабжения в Крыму выделено 3,3 млрд. Эти средства пойдут на геологоразведку, бурение скважин, ремонт водоводов. Региональные власти также готовы потратиться на обеспечение водой жителей Крыма и приехавших на отдых россиян. Но к пляжному сезону крымские курорты, скорее всего, подойдут с нехваткой питьевой воды, поскольку новые проекты по ее добыче не могут быть реализованы за считанные недели.
Сейчас многие жители Крыма и предприятия региона получают воду из артезианских скважин, из местных источников. Проблема водоснабжения решается частично за счет водохранилищ естественного наполнения. Но из-за прошлогодней засухи водохранилища обмелели, и теперь многие населенные пункты Крыма получают воду в ограниченном режиме. Графики почасовой подачи воды действуют в Симферополе, Ялте и Алуште.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
назвал «хайпом» призыв экс-главы МИД Украины Павла Климкина сохранить водную блокаду Крыма для возвращения полуострова в состав страны.
Ранее украинский дипломат заявил, что способ «реально давить на Россию в вопросе деоккупации» — не поставлять воду в Крым.
«Павел Климкин, что называется, набил руку на хайпе, и все его заявления идут вразрез с реальным положением дел на полуострове», — сказал Бальбек, его слова цитирует РИА «Новости».
Депутат заявил, что бывший министр постоянно строит планы по «возвращению» Крыма, «оббивает пороги кабинетов в Евросоюзе
», а результата нет. Он отметил, что, хотя полуостров до сих испытывает проблемы с водой, природный фактор поспособствовал наполнению водохранилищ и графики подачи воды были откорректированы.
«И здесь господин Климкин не угадал», — заключил Бальбек.
Глава Крыма Сергей Аксёнов
сообщил о стабилизации ситуации с пресной водой на полуострове, передаёт РИА «Новости».
Две скважины на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоотводе к Симферополю запустили 18 марта в День воссоединения Крыма с Россией. В течение ближайших двух месяцев подключат остальные скважины. Когда водозабор полностью введут в эксплуатацию, ежесуточно в город будет поступать 22 тысячи кубометров артезианской воды, что покроет нужды 100 тысяч человек.
«С учётом того, что у нас ситуация по графикам более-менее стабилизируется, мы в следующий понедельник штаб в таком формате не проводим. На заседаниях совета министров будет фиксироваться текущее состояние дел», — сказал Сергей Аксёнов.
Глава Крыма отметил, что ежедневные брифинги по ситуации с водой сохранятся. Оперштаб также продолжит принимать обращения граждан и рассматривать их в оперативном порядке.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения полуострова к России водоснабжение крымчан украинская сторона прекратила в одностороннем порядке. Проблему временно закрывали за счёт водохранилищ естественного наполнения, но их объёмов не хватало, и в отдельных регионах пришлось ввести график подачи.
Правительство РФ
разработало комплексный план по водоснабжению полуострова до 2024 года и выделило на его реализацию 50 миллиардов рублей. Он включил разработки подземных запасов, строительство новых гидросооружений и систем очистки, ликвидацию потерь в сетях, а также опреснение морской воды. Глава Крыма сказал, что текущий год должен стать переломным в решении проблемы водоснабжения.
Водная блокада Крымского полуострова Украинскими властями может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников
.
Цистернами, бочками, как угодно. Три контрольно-пропускных пункта есть — Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезём. Обеспечим Красный Крест — под их флагом, не проблема. Людей напоим, — приводит слова Резникова BBC News Украина.
Он подчеркнул, что есть и другой вариант, но он очевиден и о нём было сказано не раз. По его словам, подача воды в Крым возможна после его «деоккупации» — таким образом, Украина будет снабжать водой свою территорию.