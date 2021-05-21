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Песков заявил, что с реальной силой у России всё в порядке

RT на русскомиещё 4
1 час назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России ещё предстоит поработать над «мягкой силой», но с реальной всё нормально.
«Мягкая сила» — это то, с чем нам надо ещё работать... А что касается нашей реальной силы, у нас с реальной силой всё нормально», — сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новое знание».
Песков добавил, что «этот бронепоезд стоит у нас на запасном пути».
Политика,Дмитрий Песков,Россия,
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