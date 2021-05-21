Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокации на сентябрьских выборах

Центральная избирательная комиссия
готовится противодействовать вмешательству в избирательную систему на сентябрьских выборах. Об это рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова
газете «Известия». По ее мнению, отечественным законодателям «нужно более четко определить термин «иностранное вмешательство». «Это может быть физическое воздействие - к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое - пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации», - рассказала председатель ЦИК. Она подчеркнула, что «подготовка к всевозможным формам влияния и вмешательства уже сейчас идет весьма интенсивно». Также Памфилова оценила вероятность трехдневного голосования на сентябрьских выборах как высокую.