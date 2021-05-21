Полпред Трутнев призвал строить одноэтажный Сахалин

«Позиции у Южно-Сахалинска в сфере строительства достаточно передовые, губернатор использует все инструменты, которые сегодня в стране создаются для поддержки жилищного строительства. Это разные формы: строительство арендного жилья, механизм комплексного развития территорий, привлечение финансирования ДОМ.РФ. Но нельзя сказать, что всего, что делается достаточно», — сказал Трутнев.
«Они будут тратить время своей жизни, сидеть в машинах — ехать обратно. Им будет неудобно получать медицинскую помощь, любые другие услуги оказывать. Надо их ближе селить к городу и создавать одноэтажный Сахалин, рядом с Южно-Сахалинском», — подчеркнул полпред.