ЦИК заявил об угрозе провокаций на выборах в сентябре

Ранее стало известно, что дистанционное электронное голосование на предстоящих в сентябре 2021 года выборах пройдёт в шести субъектах РФ, включая Москву. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также добавила, что выборы могут длиться три дня.