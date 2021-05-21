ЦИК заявил об угрозе провокаций на выборах в сентябре

Законодателям нужно более чётко определить термин «иностранное вмешательство». Потому что это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда, — отметила глава ЦИК.
Система ГАС «Выборы» автономна и не зависит от глобальной Сети. Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Мы относимся к этому серьёзно, но спокойно и готовы им противодействовать, — подчеркнула Памфилова.