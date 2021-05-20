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Жириновский трижды привился от COVID-19

News.ruиещё 4
1 час назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что трижды привился от коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Жириновский трижды привился от COVID-19
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Он отметил, что готов поставить ещё вакцину. Кроме того, он выразил готовность воспользоваться назальным препаратом.
Я трижды вакцинированный. Четвёртую вакцину приму. Третья — укол у меня, но если не будет хватать антител, тогда капли в нос. Вот четыре раза я сделаю за год, — сказал политик.
Жириновский подчеркнул, что никого не заразит COVID-19. Он не раскрыл названия препаратов, которые использовал.
Накануне директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что клинические исследования интраназальной вакцины от коронавируса, разработанной учёными центра, начнутся в конце 2021 — начале 2022 года. До тех пор препарат не появится в общем доступе.
Ранее Жириновский обиделся на шоумена Ивана Урганта, который в телеэфире сравнил с семейной парой его взаимоотношения с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. После этого политик заявил, что намерен добиваться закрытия Первого канала.
Затем Жириновский сообщил, что «уехал закрывать» шоу Ивана Урганта. Выяснилось, что он участвовал в торжественном закрытии шоу.
Вместо юмористического вечернего шоу политик предложил запустить его программу «на бесплатной основе». В качестве варианта названия он предложил «Утро с В.В.Ж.». После этого политик символически «соединил» две части красной ленты и «опустил» рубильник, а сам Ургант «спустил» флаг шоу с Останкинской башни.
Политика,Александр Гинцбург,Иван Ургант,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,КПРФ,ЛДПР,Радиостанция "Говорит Москва",
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