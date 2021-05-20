Жириновский трижды привился от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что трижды привился от коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Он отметил, что готов поставить ещё вакцину. Кроме того, он выразил готовность воспользоваться назальным препаратом.

Я трижды вакцинированный. Четвёртую вакцину приму. Третья — укол у меня, но если не будет хватать антител, тогда капли в нос. Вот четыре раза я сделаю за год, — сказал политик.

Жириновский подчеркнул, что никого не заразит COVID-19. Он не раскрыл названия препаратов, которые использовал.

Накануне директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что клинические исследования интраназальной вакцины от коронавируса, разработанной учёными центра, начнутся в конце 2021 — начале 2022 года. До тех пор препарат не появится в общем доступе.

Ранее Жириновский обиделся на шоумена Ивана Урганта , который в телеэфире сравнил с семейной парой его взаимоотношения с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым . После этого политик заявил, что намерен добиваться закрытия Первого канала.

Затем Жириновский сообщил, что «уехал закрывать» шоу Ивана Урганта. Выяснилось, что он участвовал в торжественном закрытии шоу.