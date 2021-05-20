Не наговорились: Лавров и Блинкен пообщались второй раз за сутки

«На арктических полях», – подписала она фото в Facebook, на котором Лавров и Блинкен запечатлены в оживленной беседе на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.

Первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в столице Исландии

В начале встречи Лавров заявил, что намерен обсудить с Блинкеном вопрос дальнейшего выстраивания двусторонних отношений между Россией и США.

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«Наверное, наша задача заключается этом: чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения», – приводит слова Лаврова ТАСС.

«От состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире», – сказал министр на встрече с госсекретарем США, которая проходит на полях министерской встречи Арктического совета в концертном зале «Харпа».

«Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», – указал Лавров.

«Закон о дипломатии предполагает взаимность и в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой. Вы всегда можете полагаться на нашу взаимность в этих усилиях», – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации. Мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации», – заметил министр иностранных дел России в начале встречи с госсекретарем США.

При этом Лавров обратил внимание, что в России «готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США».

«Если я правильно понимаю общение наших президентов, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивный результат. Будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное, по проблемам стратегической стабильности», – сказал Лавров.

«Корейский полуостров, ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистан представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. Я надеюсь, мы проведем сегодня обзор всех этих усилий», – заметил Лавров, добавив, что надеется на продуктивный диалог.

Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном конструктивной. Его слова приводит ТАСС.

Встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств состоялась в исландском Рейкьявике, она продолжалась около двух часов.

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», – заявил глава МИД России.

По его словам, в ходе переговоров обсуждалась ситуацией с дипломатическим присутствием России и США. Стороны также договорились подготовить предложения для президентов стран, в частности, по вопросам стратегической стабильности.

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили ряд международных вопросов, в том числе совместные действия по иранской ядерной сделке и Афганистану.

Перед встречей министр иностранных дел России заверил американского коллегу в готовности Москвы к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы проверить предложения о более лучших отношениях с Москвой.

Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств двух стран прошли в исландской столице Рейкьявике и продолжались около двух часов.

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Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, — сообщил Блинкен.

Он добавил, что указал коллеге на решимость Вашингтона в защите Украины. Другими актуальными для себя темами Блинкен назвал вопрос о «Радио Свобода / Свободная Европа» (СМИ, выполняющего в РФ функции иноагента) и вопрос об Алексее Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».

В ответ на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина Джо Байдена , министр заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро», передает РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову об обеспокоенности Вашингтона ситуацией на границе РФ и Украины. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, которые прошли на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике и продолжались почти два часа.

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"Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развертывания на Украине и рядом с ней", - утверждал сотрудник Госдепа.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели были достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ , командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

Сотрудничество двух стран

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог.

"Они [Лавров и Блинкен] также обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР. Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство по продолжению обсуждений в дальнейшем", - отмечается в заявлении.

Ситуация вокруг Сирии, Армении и Азербайджана

Лавров и Блинкен обсудили также ситуацию вокруг сирийского кризиса, а также урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном", - отметил дипломат.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в вопросах, связанных с Арктикой. "Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В этой связи госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества с учетом нашей общей заинтересованности в этом регионе", - указал Прайс.

Как заявил в среду Лавров, доклады по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств будут представлены президентам двух стран Владимиру Путину и Джо Байдену. Лидеры определят дальнейшие пути исправления двусторонних отношений, добавил он.

Тема Навального

Блинкен в ходе переговоров Лавровым также "выразил обеспокоенность" по поводу ситуации вокруг Алексея Навального, а также призвал освободить находящихся в заключении в РФ американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида.

"Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам, - сказал Прайс. - Госсекретарь ясно дал понять, что России следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой".

Блинкен также выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом), "здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами".

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима

Студент из США Тревор Рид был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.

Как заявили 27 января в МИД РФ, Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе обмена граждан. В МИД РФ еще в начале декабря обращали внимание на условия содержания в американских тюрьмах ряда россиян. В частности, Константин Ярошенко Роман Селезнев не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, Виктора Бута периодически переводят в тюремный спецблок с более строгим режимом без видимых на то причин.

Первая очная встреча Лаврова с Блинкеном в качестве главы американской дипломатии состоялась на полях министерского совещания Арктического совета (АС). Председательство в совете на период 2021-2023 годов переходит к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

Разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном был конструктивным и заслуживает позитивной оценки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Безусловно, это позитивный сигнал. Факт разговора, причём который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки. Но очевидно, что процесс этот не будет простым», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в отношениях России и США накопилось много проблем. При этом прошедшие в Рейкьявике переговоры должны способствовать принятию решения по проведению саммита двух стран.

«Но по крайней мере состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры российского министра с госсекретарём, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов», — заявил Песков.

По его словам, президент примет решение о встрече с американским коллегой Джо Байденом после анализа ситуации. В том числе он оценит переговоры Лаврова и Блинкена.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что глава российского МИД незамедлительно доложил Путину об итогах своей встречи с госсекретарём США, передаёт ТАСС.

«Когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий , комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.

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«Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена изначально не вызывала особых надежд. На деле чудес тоже не случилось. Блинкен откровенно написал в своем Twitter, что он лишь проверял предложения наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И здесь имеется в виду, что это были не его предложения», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт также указал на слова Блинкена о готовности США действовать решительно в защите «национальных интересов» в ответ на действия России. Также со стороны США были затронуты темы Украины, радиостанции «Радио Свобода*» и здоровья блогера Алексея Навального.

«Судя по этим сообщениям, Блинкен готов добавить к существующим проблемам между Россией и США еще много чего», – считает собеседник, отметив пропагандистский характер высказываний главы Госдепа.



«Лавров, в свою очередь, назвал эту встречу конструктивной. У наших дипломатов как всегда теплится надежда на разбор завалов в двусторонних отношениях. Причем все эти завалы создавались еще до прихода Байдена в Белый дом силами Конгресса и вашингтонской бюрократией», – добавил эксперт.



«Кроме того, с американской стороны не было объявлено о каких-то конкретных действиях по обеспечению стратегической стабильности. Лавров сказал как всегда что-то умное, доброе и вечное. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями в доброжелательной манере и разошлись. И я не понимаю, что на данном этапе можно было получить от встречи, кроме обсуждения возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина», – считает политолог.



«При этом организацией саммита будут заниматься советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ближайшие дни должна состояться их встреча в одном из европейских городов. И дело даже не в том, что у политиков нет доверия к дипломатам, а в том, что Блинкена от этой задачи отстранили из-за его жесткой позиции на российском направлении. Да, как глава дипломатического ведомства, он может пообщаться с Лавровым, но при этом он олицетворяет самую ястребиную фракцию США», – объяснил Дробницкий.

В качестве примера собеседник привел ситуацию с санкциями против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.

«Это восхитительный ход – накануне встречи Лаврова и Блинкена Госдепартамент вводит санкции, а Белый дом их приостанавливает. То есть Блинкен отработал свою повестку, а Белый дом – свою», – считает эксперт.