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МИД назвал критерий для недружественных стран

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
МИД России назвал критерий для попадания страны в список недружественных. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости.
Неуважение к павшим во Второй мировой: МИД назвал критерий для недружественных стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дипломат заявил, что неуважительное отношение в советским памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать причиной включения страны в список. Он подчеркнул, что многие государства не соблюдают договоренности по этому вопросу.
Богданов привел в пример Польшу, где власти ввели понятие «символических памятников, подлежащих декоммунизации». Он напомнил, что польское и российское правительство в феврале 1994-го заключили соглашение о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий.
Замглавы МИД также отметил, что из 561 памятника защитникам отечества, павшим на территории Польши, сохранились только 112. «В нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений», — заключил он.
14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.
Политика,МИД,Правительство РФ,РИА Новости,
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