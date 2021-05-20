Лавров похвалил галстук главы МИД Канады

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Так, Лавров отметил галстук главы внешнеполитического ведомства Канады, а также намекнул, что на сессиях Арктического совета министры иногда украшают официальные костюмы символикой северных народов.

"Какой галстук! Наверняка от коренных народов Канады", – сказал глава МИД РФ.

На что Гарно ответил, что это элемент одежды из западных районов Канады.

Ранее сообщалось, что первая личная встреча Лаврова и Блинкена проходила в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Госсекретарь заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.