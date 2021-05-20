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Лавров похвалил галстук главы МИД Канады

Москва24
1 час назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Канады Марк Гарно начали встречу с обсуждения галстука. Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров похвалил галстук главы МИД Канады
Фото: AP/Saul Loeb/Pool PhotoAP/Saul Loeb/Pool Photo
Так, Лавров отметил галстук главы внешнеполитического ведомства Канады, а также намекнул, что на сессиях Арктического совета министры иногда украшают официальные костюмы символикой северных народов.
"Какой галстук! Наверняка от коренных народов Канады", – сказал глава МИД РФ.
На что Гарно ответил, что это элемент одежды из западных районов Канады.
Ранее сообщалось, что первая личная встреча Лаврова и Блинкена проходила в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Госсекретарь заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.
Глава МИД РФ рассказал, что встреча продлилась дольше, чем планировалось. Саму беседу он охарактеризовал как конструктивную.
Политика,Марк Гарно,Сергей Лавров,МИД,Канада,
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