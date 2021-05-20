«Промывают мозги молодым и они поклоняются убийцам дедов»

Глава государства сказал, что в некоторых странах память о советских воинах-освободителях «пытаются варварски стереть» — мемориалы сносятся и оскверняются. Иногда местные жители становятся на защиту памятников, но «долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, распространения откровенной лжи в таких странах не могли пройти бесследно». По его словам, «вирус беспамятства» поражает в первую очередь молодёжь.

Также Путин заявил, что все хотят «что-то откусить» от России. Он пообещал им «выбить зубы, чтобы они не могли кусаться». По его словам, кто-то иногда публично осмеливается высказывать точку зрения, согласно которой принадлежность богатств Сибири только России несправедлива. Путин считает странными такие высказывания. При этом он не рассказал, кто именно выражал такое мнение.