Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать россиян и граждан СНГ

Президент Владимир Путин
подписал распоряжение об эвакуации российских граждан и граждан СНГ из сектора Газа по их желанию. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ был подписан "в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль
". В документе оказано, что Министерство иностранных дел России
совместно со Службой внешней разведки и МЧС
должны определить сроки и формат эвакуации людей с учетом развития ситуации в секторе Газа. Кроме того, МЧС по согласованию с МИД РФ, обеспечит доставку эвакуируемых в Москву. "Правительству РФ
осуществлять в установленном порядке мероприятия, необходимые для реализации настоящего распоряжения", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа погибли 230 мирных палестинских граждан. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.