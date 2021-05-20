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Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать россиян и граждан СНГ

Газета.Ru
52 минуты назад
Президент Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации российских граждан и граждан СНГ из сектора Газа по их желанию. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что указ был подписан "в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль". В документе оказано, что Министерство иностранных дел России совместно со Службой внешней разведки и МЧС должны определить сроки и формат эвакуации людей с учетом развития ситуации в секторе Газа. Кроме того, МЧС по согласованию с МИД РФ, обеспечит доставку эвакуируемых в Москву. "Правительству РФ осуществлять в установленном порядке мероприятия, необходимые для реализации настоящего распоряжения", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате авиаударов израильской армии по сектору Газа погибли 230 мирных палестинских граждан. Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать россиян и граждан СНГ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Владимир Путин,МЧС,МИД,Правительство РФ,Израиль,
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