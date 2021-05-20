Илон Маск встретится с членами правительства России

Мероприятие пройдёт 20-22 мая. В нем примет участие крупные бизнесмены, топ-менеджеры, банкиры и челны правительства РФ. Приглашение принял и зарубежный предприниматель Илон Маск.
Кириенко подчеркнул, что несмотря на высокую занятость всех спикиров, они нашли время чтобы обсудить проблемы нынешнего времени. В частности, будут затронуты темы образования, науки, промышленности и так далее. За три дня марафона, в котором примет участие восемь субъектов РФ, состоится около сотни лекций, мастер-классов интервью и дискуссий.
Ранее «Рамблер» писал, что озлобленные на Маска владельцы биткоина решили объявить предпринимателю войну и лишь его контроля над Tesla. Так, была создана криптовалюта StopElon. За сутки она выросла в цене до 22 млн долларов. Суточный рост стоимости составляет 125%.