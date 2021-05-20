Илон Маск встретится с членами правительства России

Кириенко подчеркнул, что несмотря на высокую занятость всех спикиров, они нашли время чтобы обсудить проблемы нынешнего времени. В частности, будут затронуты темы образования, науки, промышленности и так далее. За три дня марафона, в котором примет участие восемь субъектов РФ, состоится около сотни лекций, мастер-классов интервью и дискуссий.