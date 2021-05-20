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Илон Маск встретиться с членами правительства России

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Основатель компании Tesla Илон Маск сможет пообщаться с членами российского правительства. Как сообщает ТАСС, он сможет сделать это в ходе форума «Новое Знание».
Илон Маск встретится с членами правительства России
Фото: ТАССТАСС
Мероприятие пройдёт 20-22 мая. В нем примет участие крупные бизнесмены, топ-менеджеры, банкиры и челны правительства РФ. Приглашение принял и зарубежный предприниматель Илон Маск.
«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена», - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко подчеркнул, что несмотря на высокую занятость всех спикиров, они нашли время чтобы обсудить проблемы нынешнего времени. В частности, будут затронуты темы образования, науки, промышленности и так далее. За три дня марафона, в котором примет участие восемь субъектов РФ, состоится около сотни лекций, мастер-классов интервью и дискуссий.
Ранее «Рамблер» писал, что озлобленные на Маска владельцы биткоина решили объявить предпринимателю войну и лишь его контроля над Tesla. Так, была создана криптовалюта StopElon. За сутки она выросла в цене до 22 млн долларов. Суточный рост стоимости составляет 125%.
Политика,Илон Маск,Стив Возняк,Олег Тиньков,Михаил Ковальчук,Сергей Кириенко,Валерий Гергиев,Герман Греф,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Сергей Собянин,Администрация Президента РФ,Apple,Правительство РФ,
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